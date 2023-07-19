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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل حرس الحدود لمواجهة الأهلى فى الدورى

حرس الحدود
حرس الحدود

أعلن محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الذي سيواجه الأهلي اليوم في الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، وتوج رسميًا بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.

ويأتي الحرس في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وهبط رسميًا للقسم الثاني بجدول المسابقة.

جاء تشكيل حرس الحدود على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: أحمد أيمن– خالد سامي– إبراهيم القاضي– أحمد شديد قناوي

خط الوسط: محمد عبدالله– مصطفى جمال– أحمد فيلكس

خط الهجوم: حامد الجابري– فلانتين أودو– وجيه عبدالحكيم

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد السعدني– غريب ياسر– مؤمن عوض– أحمد قاسم– رمزي خالد– محمود ممدوح– أحمد داوودا– محمد رضا– كينجسلي كوكو.

حرس الحدود الاهلى محمد مكي مباراة الاهلي وحرس الحدود الدورى المصرى

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