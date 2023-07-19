حفلات الليالى الصيفية.. نجوم مهرجان الأوبرا لـ«الدستور»: نسعى للحفاظ على الأصالة والارتقاء بالذوق العام

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بهدف الحفاظ على التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين، ومد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.

وأشاد عدد من نجوم المهرجان، الذى انطلقت فعالياته السبت الماضى وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى، وتشهد إقامة ٢٠ حفلًا، بدور الأوبرا المصرية فى الحفاظ على الموروث الثقافى والفنى والارتقاء بمستوى الذوق العام، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين وجذب الشباب إلى الفن الراقى الأصيل.

خالد داغر: الحفلات ترفع شعار «كامل العدد» والتنوع لإرضاء جميع الأذواق

أعرب الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته البالغة برفع لافتة «كامل العدد» على معظم حفلات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، معتبرًا أن المهرجان يعد إحدى الفعاليات الراسخة التى تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، منذ سنوات طويلة، خاصة أنه نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى.

وأكد «داغر» أن القائمين على المهرجان بذلوا جهودًا مُضنية خلال التحضيرات الخاصة بالدورة الحالية، مشيدًا بالتعاون مع الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، التى تبذل قصارى جهدها لخروج الفعاليات الفنية والثقافية على أكمل وجه، للارتقاء بمستوى الذوق العام للجمهور فى جميع المحافظات.

وقال: «مرحلة التحضيرات المتعلقة بالدورة الحالية بدأت منذ حوالى شهرين، وتم إعداد برنامج متميز تم اختياره بعناية لجذب أكبر عدد من الجمهور، وفعاليات المهرجان الصيفى تتضمن عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة».

وأضاف: «فعاليات المهرجان انطلقت مساء السبت الماضى، بحفل لفريق استديو العاصمة، التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وفى اليوم التالى قدمت فرقة منيب التراثية حفلًا مميزًا، رفع لافتة (كامل العدد)، بقيادة فتحى أحمد منيب، وتتوالى العروض المميزة التى تتضمن حفلات للمطربة مى كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما، وفرقة (أنامل شرقية)، بقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محيى الدين، والمطربة نوران أبوطالب وفرقتها، وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى هشام خرما وفرقته».

وتابع: «يحتضن مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) أربعة حفلات تستمر حتى السبت المقبل، وهى على التوالى: حفل لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، وفرقة كايرو كافيه، بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو على شرف، والنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها».

وأكد رئيس دار الأوبرا أن الحفلات تهدف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب، بعد أن أصبحت لحفلات المهرجان الصيفى قاعدة جماهيرية كبيرة من جميع الفئات العمرية.

وأكمل: «تجرى حاليًا الاستعدادات لعقد فعاليات الدورة الـ٣١ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يعد الأعرق بين مهرجانات الأوبرا، وإحدى أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة، وتقام هذه الدورة على مدار ١٥ يومًا متصلة، فى الفترة من ١٧ وحتى ٣١ أغسطس، وتضم أكثر من ٣٠ حفلًا لمجموعة من نجوم الموسيقى والغناء والفرق الفنية الجادة».

مدحت صالح: مشهد تنويرى تلتف حوله الأسرة وجمهور الغناء الجاد

يستعد النجم مدحت صالح للقاء جمهوره فى الإسكندرية غدًا الجمعة، على مسرح سيد درويش، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، التابع لدار الأوبرا.

وأعرب «صالح» عن سعادته البالغة بالمشاركة فى المهرجان ولقاء الجمهور السكندرى الذى يكن له احترامًا خاصًا، مشيرًا إلى حرصه الدائم على المشاركة فى فعاليات المهرجانات التى ترعاها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالذوق العام، وتقديم فن راقٍ يليق بالجمهور. وأضاف أن المهرجانات الأوبرالية تتحدث بلسان مصر، مشيدًا بدور وزارة الثقافة ودار الأوبرا فى الحفاظ على استمرارية الفعاليات الفنية الهادفة على مدار العام، وتنظيم المهرجانات السنوية فى موعدها كل عام؛ لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لريادة مصر الفنية.

وأشار «صالح» إلى أن المهرجان مشهد تنويرى يلتف حوله أفراد الأسرة المصرية وجمهور الغناء الجاد والضيوف من مختلف المحافظات، خاصة أنه يقام فى فترة الصيف والإجازات. وأوضح أنه أعد برنامجًا فنيًا خاصًا لتقديمه خلال الحفل برفقة فرقته الموسيقية، ومصاحبة عازف البيانو الشهير الدكتور عمرو سليم. ويضم البرنامج نخبة من الأغانى التى قدمها خلال مشواره الفنى من بينها: «ولا تسوى دموع، وحبك خطر، وبنت القلب، وجاى على نفسك، وباكتب اسمك، ولما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزى ما أنت عايز، وعليك إحساس، وحياة قلبى، واحشنا بجد، ومجنونة بيا، والعين وخدانى». وأشار إلى أنه يعمل خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد الذى سيحمل اسم «السهرة حلوة»، ويتضمن مجموعة من الأغانى المتنوعة والأشكال الموسيقية المختلفة، لطرحه خلال الفترة المقبلة.

أحمد على الحجار: الحدث يرتقى بالوجدان ويعكس إقبال الجمهور على الفن الحقيقى

قالت المطربة نسمة محجوب، إنها وافقت على المشاركة فى فعاليات المهرجان وإحياء حفل الختام السبت المقبل على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، معتبرة أن المشاركة فخر وشرف كبير لها.

وأوضحت «محجوب» أن المهرجان يحقق الأهداف المطلوبة وينتظره الجمهور بشغف كبير من العام للعام، مشيدة بإدارة دار الأوبرا المصرية التى تنجح فى رسم البهجة على وجوه الجمهور طوال العام من خلال الحفلات والفعاليات المختلفة، واستقطاب كبار النجوم؛ للمشاركة فى جميع المهرجانات الأوبرالية تطويرًا للثقافة؛ وحفاظًا على التراث الغنائى.

وأشارت إلى سعادتها بوجودها فى الإسكندرية مجددًا منذ آخر حفلاتها قبل عامين، قائلة: «أهل الإسكندرية جمهور سَمّيع ومضياف وله مكانة كبيرة فى قلبى».

وأضافت: «الغناء على المسارح الأوبرالية يُشعر المطرب بإحساس مختلف، لأن الجمهور يتفاعل مع الغناء الهادف الجاد ويحب استعادة الذكريات مع مطربيه المفضلين»، مؤكدة أن دار الأوبرا المصرية أسهمت فى تكوينها الفنى ومنحتها ثقلًا فنيًا، وغرست بداخلها الاحترام وتقدير الفن الجاد وتقديم الفن الراقى. وقالت «محجوب» إن المشاركة فى المهرجانات الأوبرالية على مسارحها بمختلف المحافظات مسئولية كبيرة للحفاظ على التراث وفنون الموسيقى بجميع أشكالها، مؤكدة أن الأغنية المصرية المتفردة من أدوات السمو بالوجدان وتنمية الوعى والإبداع والارتقاء بالذوق العام.

وأشارت إلى أنها تجرى حاليًا البروفات الخاصة للحفل وتجهز مفاجأة للجمهور، حيث ستقدم أغنية جديدة، لافتة إلى أنها تجهز لبرنامج فنى يضم مجموعة من المؤلفات العربية والأعمال الغربية، منها «حكاية شعب وكل شمس ومستغربة وعابر سبيل ووجوه ويا محروسة» وغيرها.

وأكدت أنها تعمل حاليًا على عدة أغنيات لطرحها على طريقة «السنجل» فى الوقت القريب خلال الموسم الصيفى الحالى، مؤكدة أنها تسعى جاهدة للموازنة بين الأمومة وعملها الفنى.

وتابعت: «رُزقت بطفلين خلال الفترة الماضية وشعور الأمومة لا يوصف وأعتبره من أهم القرارات فى حياة كل امرأة لكنه يحتاج إلى تفرغ»، مشيدة بدور زوجها فى الوقوف بجانبها ودعمها ومساندتها طوال الوقت؛ لتقديم أفضل ما لديها للجمهور.

نسمة محجوب: إحياء حفل الختام وأهل إسكندرية «سميعة» ولقائى بهم فخر كبير

أعرب المطرب أحمد على الحجار عن اعتزازه بالمشاركة فى فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء، مؤكدًا أن المهرجان يبرهن على الدور الكبير للفن والثقافة فى تطوير الوعى والارتقاء بالوجدان، كما يعكس إقبال الجمهور على الفن الراقى الأصيل.

وأكد «الحجار»، الذى أحيا حفلًا أمس على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، رفقة المطربة مى كمال، أن مسارح الأوبرا لها رونق خاص وجمهور مميز و«سَمّيع»، كما أن إدارة الأوبرا، إلى جانب اهتمامها بتنمية المواهب، فإنها دائمًا ما تسعى وتنجح فى استضافة جمهور كبير من الشباب، ما يؤكد أن الشباب لم يفقدوا الذائقة الفنية الراقية، وأنهم يستمتعون بمختلف ألوان الغناء الجاد.

وقال: «الأوبرا تقدم كل ما لديها من إمكانات لإثراء مواهب مطربيها، ولا تضعهم فى قوالب فنية محددة، وإنما تساعدهم فى اختيار الألوان الغنائية التى تتناسب مع طبيعة أصواتهم».

وعن برنامج الحفل، أكد «الحجار» حرصه على اختيار مجموعة من أعماله الخاصة المتميزة، لتقديمها خلال الحفل، منها أغنيات «ليالى الصيف»، و«أقولك سر»، و«مقدرش»، و«يا عاشقًا»، و«الحب هو الحب»، بالإضافة إلى مجموعة من أغانى التراث وأعمال زمن الفن الجميل التى تربى عليها منذ صغره.

وبسؤاله عن نصائح والده النجم الكبير له، أكد «الحجار» أنه يسير دومًا على خطى ونصائح والده وعمه الفنان القدير أحمد الحجار- رحمة الله عليه- لتقديم أعمال فنية جيدة تظل محفورة فى وجدان وأذهان الجمهور وتبقى على مر الزمان، موضحًا أن العمل الفنى الجيد والفنان الجيد يسيران بخطى ثابتة وهادئة نحو النجاح.