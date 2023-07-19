تحالف الأحزاب المصرية يشيد بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن بعض المحبوسين

أشاد النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم محمد الباقر وباتريك زكي، وجاء ذلك استجابة من الرئيس السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وكان مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانًا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

وأكد في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، خاصة أنه طالب علم، حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

وقال النائب تيسير مطر، إن اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا القرار واستجابته السريعة هو تأكيد على حرصه توفير مناخ إيجابي لنجاح الحوار الوطني، واستمرار لقرارات العفو عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا طوال العام الماضي.