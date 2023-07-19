ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية يشيد بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن بعض المحبوسين

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم محمد الباقر وباتريك زكي، وجاء ذلك استجابة من الرئيس السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وكان مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانًا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

وأكد في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، خاصة أنه طالب علم، حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

وقال النائب تيسير مطر، إن اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا القرار واستجابته السريعة هو تأكيد على حرصه توفير مناخ إيجابي لنجاح الحوار الوطني، واستمرار لقرارات العفو عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا طوال العام الماضي.

المحبوسين على ذمة قضايا العفو عن بعض المحبوسين الأحزاب المصرية الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحالف الأحزاب السياسية بمجلس الشيوخ درجة الماجستير رئيس حزب إرادة جيل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل وإصابة طفلين على يد صديقة الأب بالبساتين

سيدتان و3 رجال.. الإعدام للمتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الإسكندرية

تحويلات مرورية لمدة 45 يومًا لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

السيطرة على حريق سيارة أمام قسم الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق