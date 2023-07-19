حفل تامر حسنى بالذكاء الاصطناعى في مهرجان العلمين الجديدة

تتواصل خلال الساعات القادمة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكبر تظاهرة ترفيهية فنية ورياضية في منطقة الشرق الأوسط بعد الانطلاقة القوية يوم الخميس الماضي مع عدد من الفعاليات القوية التي شهدت عروضًا واحتفالات بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والشخصيات الشهيرة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

انتهت جميع الأطراف القائمة على تنظيم حفل النجم تامر حسني الجمعة أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة الغنائية، ومن المقرر أن يكون من أضخم الحفلات في الصيف الحالي في المنطقة العربية بالكامل.

وللمرة الأولى تظهر تجهيزات يراها الجمهور بشكل مختلف وجديد ومن المقرر أن يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الحفل من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية التي تتفاعل مع حركة تامر حسني على المسرح، وتصدر لوحات فنية مختلفة تقدم للمرة الأولى عبر شاشات عملاقة يراها الجمهور للمرة الأولى في حفلات غنائية، كما تم تصميم عدد من العروض الاستعراضية والفنية بالحفل الجديد.

وتواجد عدد كبير من طاقم عمل النجم تامر حسني لوضع اللمسات النهائية للحفل الضخم لنجم الجيل بمنطقة العلمين أرينا، حيث تأكدوا من كل التفاصيل التي تم الاتفاق عليها واتفقوا على أن يكون الإبهار هو عنوان الحفل والذي سيكون انطلاقة ليلة من الحفلات الضخمة التي تقام كل جمعة بمهرجان العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الحفلات التي تقام خلال أيام الأسبوع للمطربين والفرق الموسيقية العربية والعالمية.