الجبلاوى: قرارات العفو الرئاسى تؤكد حرص الدولة على مستقبل أبنائها واستجابتها للحوار الوطنى

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، يؤكد حرص القيادة السياسية توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين، كما أنها تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، مشيدًا بقرار العفو.

وشدد وكيل طاقة النواب على أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، موضحًا أنه في خلال 24 ساعة من طلب القائمين على الحوار بالإفراج عن عدد من الشباب تمت الاستجابة بالفعل في وقت قليل، مما يؤكد الدور الكبير الجاد بالذي يلعبه الحوار الوطني.