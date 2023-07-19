ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجبلاوى: قرارات العفو الرئاسى تؤكد حرص الدولة على مستقبل أبنائها واستجابتها للحوار الوطنى

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، يؤكد حرص القيادة السياسية توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين، كما أنها تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، مشيدًا بقرار العفو.

وشدد وكيل طاقة النواب على أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، موضحًا أنه في خلال 24 ساعة من طلب القائمين على الحوار بالإفراج عن عدد من الشباب تمت الاستجابة بالفعل في وقت قليل، مما يؤكد الدور الكبير الجاد بالذي يلعبه الحوار الوطني. 

أحكام قضائية الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة والبيئة النائب محمد الجبلاوي اليوم الأربعاء بمجلس النواب حقوق الإنسان بمصر خلال ٢٤ ساعة طاقة النواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل وإصابة طفلين على يد صديقة الأب بالبساتين

سيدتان و3 رجال.. الإعدام للمتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الإسكندرية

تحويلات مرورية لمدة 45 يومًا لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

السيطرة على حريق سيارة أمام قسم الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق