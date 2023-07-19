مراسلة "القاهرة الإخبارية": العلمين تختلف عن أى مدينة ساحلية لهذه الأسباب

قالت ليلاس كفوزي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن مهرجان العلمين في نسخته الأولى يضم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية، وتكون مكثفة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضافت أن سر الدعاية الإعلامية الكبيرة لمهرجان العلمين، هو لضخامة المدينة والمقامة على مساحة 48 ألف فدان للمرحلة الأولى فقط وتحقق هدفًا كبيرًا وهو تخفيف التكدس السكاني بالإسكندرية والمناطق القريبة منها.

وتابعت أن مدينة العلمين، تختلف عن أي مدينة ساحلية وسياحية فلها بعد تاريخي يضرب في عمق التاريخ وشهدت الحرب العالمية الثانية وهذا ما يميزها أنها ليست حديثة، مشيرة إلى أن أبراج العالمين الشاطئية تتنافس في جاذبيتها مع أبراج دبي والكثيرون يشيدون بها، وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وتتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة.

العلمين تغير مفهوم الساحل

وأكدت أن العلمين تغير مفهوم الساحل فهي تعمل طوال العام بكل الإمكانيات والتجهيزات وبالإضافة لموقعها المميز على شاطئ البحر المتوسط كما يوجد ميزة أنها تدعم الاتصال بين عدد من المدن وتحقق الانتقال المبسط لكل العمالة والمواطنين، وتحيي المنطقة بشكل كامل، مشيرة إلى أن بها مركز مؤتمرات عالمي مجهز لتكون قبلة لكل المؤتمرات العالمية والمهرجانات الدولية.

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين هو أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط ويقدم عروضًا فنية وثقافية ورياضية وتشمل رياضيات جديدة مثل رياضة"التيك بول" وأول حفل يوم 21 يوليو للفنان تامر حسني وغيره من النجوم.