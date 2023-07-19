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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سناء السعيد: مبادرات النمكين جعلت من المرأة شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية

سناء السعيد
سناء السعيد

قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة المصرية بضرورة تمكين المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، مما أدى إلى تحول المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة من مستهلكة إلى منتجة.

وأوضحت “السعيد” خلال مداخلة هاتفية على فضائية" اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية والمجلس القومي للمرأة أطلقوا العديد من المبادرات لدعم وتمكين المرأة في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال التعاون مع البنوك المصرية.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تتخذ خطوات وإجراءات متسارعة من أجل مساعدة المرأة وتمكينها في كافة المجالات، وأصبحت شريك أساسي في إحداث التنمية.

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