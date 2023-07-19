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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«القاهرة الدولى للتسوية» ينظم ندوة حول إسهامات مصر فى عمليات حفظ السلام الأممية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ندوة، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "المساهمات المصرية فى عمليات حفظ السلام الأممية ما بين الماضى والحاضر والمستقبل: الفرص والتحديات"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحفظة السلام تزامنًا مع العيد الخامس والسبعين لأول بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة.

واستهدفت الندوة تسليط الضوء على المساهمات المصرية في هذا المجال وتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من المشاركة المصرية الممتدة في بعثات حفظ السلام الأممية، أخذًا في الاعتبار التحديات التي تواجه تلك البعثات في الفترة الراهنة في ظل المخاطر الجديدة والتهديدات المتلاحقة والمتشابكة التي بات يموج بها المشهدان الإقليمي والدولي.

وأكد السفير أحمد نهاد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، في افتتاح الندوة على أنها تمثل فرصة لإبراز إسهامات مصر المستمرة في مجال حفظ السلام سواء على المستوى المفاهيمي، فيما يتعلق بتطوير سياسات حفظ وبناء السلام أو على المستوى العملياتي والمرتبط بالمشاركة المثمرة بعناصر عسكرية وشرطية مصرية، وذلك إرساء لدعائم الأمن والاستقرار في المحيطين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الفعالية، التي تعكس التعاون البناء بين كافة الجهات المعنية، تتناول كيفية مواكبة مصر للطبيعة المتغيرة للنزاعات بما يمكنها من الحفاظ على ريادتها في هذا المجال، بما في ذلك من خلال تدريب وتأهيل العناصر المشاركة في عمليات حفظ السلام وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وشارك في حفل الافتتاح كل من السفير مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة، والسيد اللواء علاء قاسم، رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بوزارة الدفاع، والعميد محمد إبراهيم، مدير المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى كوادر حالية وسابقة من الجهات الوطنية المعنية وعدد من الخبراء والباحثين المتخصصين.

وتناولت جلسات الندوة تطور المساهمات المصرية في مجال حفظ السلام والدروس المستفادة منها، وتجارب القادة المصريين السابق مشاركتهم في بعثات الأمم المتحدة، فضلا عن اتساع نطاق مشاركة العنصر النسائي المصري في مهام حفظ السلام وطبيعة التحديات التي تواجههن.

وقد شهدت الندوة مداخلات لكل من السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر حول حفظ السلام في وثيقة أجندة السلام الجديدة للسكرتير العام للأمم المتحدة.

وأشاد المشاركون بتنظيم هذه الندوة، والتي تعكس أهمية النظر في إتاحة منصة تجمع بين كافة العاملين والمتخصصين المعنيين بهذا المجال لتبادل الخبرات والبناء عليها، كما أكدوا ضرورة توثيق تجارب المشاركة المصرية في البعثات الأممية لتعظيم الاستفادة منها حاضرًا ومستقبلًا.

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