ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش مقترح رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تقوم به مديرية الطرق والنقل بالتعاون والتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية وإدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ومدير المنطقة الصناعية ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومدير الشئون القانونية والمدير المالي للمشروع ومدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مقترح تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية بطول حوالي ٣ كم وبتكلفة مبدئية ١٦ مليون جنيه.

كما تم مناقشة مقترح إحلال شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بإجمالي طول ١.٢٥٠ كيلومتر بتكلفة مبدئية ٤ مليون جنيه.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح إنشاء وتدعيم شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بموزع كهرباء وذلك من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة عن طريق رفع القدرة الكهربائية الحالية من ١٨ ميجا وحتى ٨٠ - ١٠٠ ميجا.

وأثناء الاجتماع عرض مدير المنطقة الصناعية مقترح خطة تطوير شبكة الإنارة العامة للمنطقة الصناعية بعدد ٣٠٠ كشاف إنارة.

وأكد المحافظ، على أنه جاري عمل دراسة لتدعيم المنظومة الأمنية بالمنطقة الصناعية عن طريق تركيب عدد من كاميرات المراقبة المزودة بأحدث التقنيات، والتي تدعم اتصالها وربطها على الأجهزة الأمنية؛ من أجل توفير الأمن والأمان للمنطقة بأكملها.

وأشار "بشارة"، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية وذلك نظرًا لأن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

لذا كانت رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر؛ لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.

مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية.

محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كفاءة المنطقة الصناعية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

سيدتان و3 رجال.. الإعدام للمتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الإسكندرية

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل وإصابة طفلين على يد صديقة الأب بالبساتين

تحويلات مرورية لمدة 45 يومًا لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

"إسكندرية زمان".. وثائق وصور شاهدة على تاريخ عروس البحر بمعرض الكتاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق