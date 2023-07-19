الانتهاء من تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك

أنهى المجلس الأعلى للآثار مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تطوير المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية وتحسين التجربة السياحية للزائرين من المصريين والسائحين.

وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المشروع تضمن تبليط أرضيات المتحف ببلاطات من الحجر الرملي تتماشي وطبيعة المنطقة الأثرية، إضافة إلى تزويد المتحف بعدد من اللافتات الإرشادية والمعلوماتية حول المتحف وما يضمه من آثار، ووضع مقاعد خشبية لاستراحة الزائرين وكذلك تزويد الموقع بسلات للقمامة، فضلا عن مجموعة من القطع الأثرية التي يتم عرضها لأول مرة، مشيرا إلى أنه تم كذلك إتاحة مسار زيارة للسياحة الميسرة من ذوي الهمم لتسهيل زيارتهم للمتحف.

وأضاف أن هذا المشروع جاء بهدف تحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين وجعل الزيارة أكثر سهولة ويسرًا وتميزًا، ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

ومن جانبه قال د. فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا إنه تم تزويد المتحف المفتوح بمعابد الكرنك بعدد من القطع الأثرية تعرض لأول مرة من بينها قطع للملك أخناتون وغيرها تخص الملك شاباكا من الأسره 25، وأخري من العصر المتأخر.

وأضاف أنه تم تجهيز مكان بالمتحف المفتوح لاستقبال طلاب المراحل الدراسية المختلفة حيث تقوم إدارة الوعي الأثري بتعريفهم بالحضارة المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الوعي الأثري لديهم وخلق جيل جديد يعي قيمة حضارته وآثاره.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع جاء بتمويل ذاتي من المجلس الأعلى للآثار، واستغرق العمل به نحو شهرين.