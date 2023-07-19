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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تعزى الجزائر فى ضحايا حادث مرورى مأساوى

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر الحادث المروري المأساوي الذي شهدته ولاية «تمنراست»، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل المتحدث باسم الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. 

وأكد تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

وأودى حادث مروري مأساوي في الجزائر بحياة 34 شخصا، وإصابة نحو 12 آخرين.

مصر تمنراست الحادث المروري ضحايا الجزائر مصر تعزي

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