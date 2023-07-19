قطاع الحماية المجتعمية ينظم احتفالية بمناسبة العام الهجرى الجديد (صور)

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1445هـ.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وتضمنت الاحتفالية، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، تلاوة آيات من الذكر الحكيم والابتهالات، والحديث عن الدورس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وقدم النزلاء عدة فقرات «إنشاد وابتهالات دينية».

وفي نهاية الاحتفالية، قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.