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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: تطوير منظومة إنتاج الأسمدة توفر العملة الصعبة وتدعم الاقتصاد

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، باعتبارها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الاهتمام الرئاسي بهذه المنظومة يؤكد الأهمية الكبيرة للأسمدة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وأكد بدوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا  لمنظومة إنتاج الأسمدة كونها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وسد الفجوة الغذائية، معقبًا: "الدولة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تتخذ دور الريادة في هذه الصناعة، فتوافر الأسمدة يُعد أحد أهم خطوات التوسع في استصلاح الأراضي".

وأشار عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن منظومة إنتاج الأسمدة تمتلك أهمية اقتصادية كبرى، حيث تعتبر مكون رئيسي ضمن خطط ومستهدفات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة؛ وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن اهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير هذه المنظومة دليل قاطع على أهميتها في دعم الاقتصاد القومي.

وشدد بدوي، على ضرورة مواصلة تطوير منظومة إنتاج الأسمدة والتوسع فيها، وذلك من أجل توفير الاحتياجات المحلية لمختلف المشروعات الزراعية وأيضًَا لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن توفير الأسمدة يعمل على تعظيم الإنتاجية الزراعية.

التنمية الزراعية المستدامة التنمية الاقتصادية التنمية الزراعية الفجوة الغذائية النائب خالد بدوي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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