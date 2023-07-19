رئيس جامعة سوهاج يشارك في دعم التعاون المشترك في مجال التوظيف والتطوير المهني

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بوفد دعم التعاون المشترك في مجال التوظيف المهني بمؤسسات التعليم العالي ببريطانيا، حيث ترأس الوفد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي التقي مع مكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث، ومثّلها سفارة المملكة المتحدة بمصر.

وأوضح عبدالخالق، أنه خلال الزيارة تم منافشة أحدث ما وصلت إليه الجامعات ومراكز التطوير المهني وآليات عملها، وذلك ضمن مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من اجل التوظيف"، مضيفًا أن الدكتور أيمن عاشور، قد وقّع ﺑروﺗوﻛول ﺗﻌﺎون ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ مشتركة ﺑﯾن وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ والبحث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ومكتب وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ للمملكة المتحدة وﯾﻣﺛﻠﮭﺎ ﺳﻔﺎرة المملكة المتحدة ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ مصر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ومكتب منظمة اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ (ILO) ﺑﺎﻟﻘﺎھرة، ومؤسسة HE Advance المسؤولة عن التدريب والتأهيل في مؤسسات التعليم العالي البريطاني.

وقال عبدالخالق، إن الدكتور أيمن عاشور، قد استعرض خلال الجلسات الحوارية المشتركة مع عدد من الأطراف والمؤسسات المعنية بتطوير التعليم العالي في المملكة المتحدة؛ أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في السابع من مارس الماضي، حيث آكد علي اهمية تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والبيئية، من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية بمصر، مشيرًا إلى دور مراكز التطوير المهني بالجامعات في تأهيل الخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى ايجاد مركز جامعي للتطوير المهني بكل جامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه خلال فعاليات الزيارة، قام وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالمشاركة أيضًا في مجموعة من الجلسات الحوارية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكات الدولية مع تلك الأطراف، وصياغة آليات عمل مشتركة، وتناولت الجلسات تجربة مراكز التطوير المهني في مؤسسات التعليم العالي البريطاني وآليات ربط الخريجين بسوق العمل.

وأشار عبدالخالق، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين؛ بهدف تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بغرض تفعيل دور الاقتصاد الصغير في تحقيق معدلات النمو، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي.

وأضاف أن الجامعة ستتخذ اجراءات فورية لتطبيق مخرجات هذه الزيارة من خلال مركز الجامعة للتطوير المهنى، وذلك بوضع وتطبيق استراتيجية للمحافظة للتطوير المهنى للطلاب والخريجين فى الافتتاح المنتظر لمنصة التطوير المهنى التى وضعتها الوزارة.

وجدير بالذكر أن الوفد ضم كلاً من رؤﺳﺎء الجامعات ﻣﻣﺛﻠﻲ الأقاليم السبعة بمصر وهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عصام الدين، فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أيمن فريد ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، والسيد عبدالله ﺣﺳﯾن، استشاري اﻟوزارة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣراﻛز التوظيف.