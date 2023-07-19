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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل المتهمين بسرقة تاجر عملة فى الخليفة للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمين بسرقة تاجر عملة في منطقة الخليفة لمحكمة الجنح.

كان تبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى من قبل شخصين حال تواجدهما .

أقر بسابقة تعرفه على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واتفاقه مع أحدهم عبر تطبيق "الواتس أب" على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال مبلغ مالى للعملة الأجنبية، ولدى وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصين مجهولين قاما بفتح أبواب السيارة قيادته، واستولوا منه على حقيبة تحـوى على المبلغ المالى المُشار إليه ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 10أشخاص، ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء ، 2 مركبة "توك توك"، طبنجة صوت.

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات بحيازتهم ، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين راغبي استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية على النحو المشار إليه.

وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية تاجر عملة سرقة إحالة محكمة الجنح الخليفة

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