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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إعلان انضمامه رسميًا.. كيف تفاعل جمهور الأهلي مع صفقة إمام عاشور؟

إمام عاشور
إمام عاشور

تصدر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مؤشرات "جوجل" البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، بعد انتقاله رسميًا إلى المارد الأحمر قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وحصد برومو الإعلان عن صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي، تفاعل جماهيري واسع، بعد إعلان الأحمر، مساء الثلاثاء، عن تعاقده مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة 5 مواسم.

وتصدر إمام عاشور البحث على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد ظهور إمام عاشور بقميص الأهلي في البرومو الذي تجاوز ملايين المشاهدات في الساعات الأولى من نشره عبر صفحة النادي الرسمية.

وسيطرت حالة من القبول والفرحة على جماهير ومجلس إدارة نادي الأهلي، بعد انضمام عاشور للفريق الأول، خاصة بعد مشاهدة برومو تقديمه، حيثُ ظهر في برومو تقديمه متخفيًا، في غرف ملابس لاعبي النادي الأهلي، ثم اتجه نحو ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء القمة أمام الزمالك.

وشهد البرومو التقديمي لـ إمام عاشور، اتجاهُ نحو جماهير المارد الأحمر وقام بالتقاط بعض الصور للفريق خلال مباراة القمَّة، بينما يظهر من خلفه جمهور الزمالك، ليعود مرة ثانية إلى ملعب التتش كاشفًا عن هويته كلاعبًا للنادي الأهلي، مرددًا بتعليق صوتي: «لا تستطيع رؤية الشبح إلا حين يقرر الكشف عن هويته» ثم ينتهي البرومو عند هذا الحد.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المُقبلة أيضًا، ترويجًا أخر لانضمام اللاعب إمام عاشور للأهلي، كما تُعلن إدارة المارد الأحمر عن مفاجآت أخرى عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المُحدد مساء اليوم في الثامنة والنصف مساءًا، والتي يتسلّم الفريق الأحمر، بعدها مباشرةً، درع الدوري بعد أن حسم البطولة رسميًا منذُ أكثر من أسبوعيين.

وكانت إدارة النادي الأهلي، قد أعلنت التعاقد مع إمام عاشور قادمًا من صفوف ميتلاند الدنماركي، لمدة خمس سنوات قادمة.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب.

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