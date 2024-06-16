الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غيابات الزمالك أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى

الزمالك
الزمالك

يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك  عدد كبير من اللاعبين في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويغيب عن الفريق كل من، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح  وأحمد حمدي والتونسي سيف الجزيري ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وناصر ماهر للإصابة، وعمر جابر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والبنيني سامسون أكينيولا، لرفضه العودة إلى القاهرة، كما يغيب محمود علاء ومهاب ياسر لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك كلا من :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم:  ناصر منسي - يوسف أوباما.

يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 31.

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى في السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

فاز الزمالك على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المصري البورسعيدى مع مودرن فيوتشر سلبياً بآخر ظهور فى المسابقة.

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