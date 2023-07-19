الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة ثانية جديدة لزيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد)

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها

تسليم خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023

و من 10 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2023

جلسة فض المظاريف والبت يوم الاربعاء الموافق 26 يوليو 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجدية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وتعبتر هي المناقصة الثانية التي تعلن عنها الوزارة قبل قليل كانت قد أعلنت عن

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و 10 ألاف طن زيت عباد خام مستورد.

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

فترة وصول من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023

و/أو 6 إلى 20 سبتمبر. 2023

جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

يقدم المورد أسعاره على أساس السداد At Sight