ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بيوم الاستقلال

سفارة الولايات المتحدة
سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة

استقبلت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة أكثر من ألف ضيف في احتفالها السنوي بعيد الاستقلال هذا الأسبوع.

كان هذا أكبر حدث عام لسفارة أمريكا منذ نهاية قيود فيروس كورونا وحضره وزراء وأعضاء في البرلمان ومعلمون وصحفيون ومؤثرون، إضافة لشخصيات أجنبية وممثلين عن الأمم المتحدة وكانت المناسبة فرصة للاحتفال بالشراكة الأمريكية المصرية الطويلة والتاريخية

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، تحدث القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة جون بي ديروشر إلى الحاضرين حول تلك العلاقة، "نحتفل بعيدنا الوطني، لكننا نقدر، أيضًا، الصداقات والشراكات الشخصية والمهنية التي أقمناها لتعزيز الروابط الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر. 

وقال:"وقفت دولتنا جنبًا إلى جنب في أوقات السلم وفي أوقات التحدي، لقد عملنا يدا بيد لتعزيز الاستقرار والازدهار والتقدم في هذه المنطقة وخارجها. كما أعرب القائم بالأعمال عن شكره للدعم القوي للشركاء والمسؤولين المصريين الحاضرين ومنهم وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، ووزير قطاع الأعمال العام محمود كمال عصمت، ووزيرة الهجرة سهى الجندي، ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم. كما حضر الحفل النجمة المصرية يسرا ورجال أعمال مصريون بارزون وصحفيون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للبيان فقد استمتع الضيوف بالعرض الترفيهي الذي قدمته الفرقة المركزية للقوات الجوية الأمريكية التي عزفت مجموعة مختارة من الموسيقى الأمريكية الشهيرة مسبوقة بعروض صوتية حية للنشيد الوطني لكل من مصر والولايات المتحدة على التوالي، لاستيعاب العطلات المحلية، غالبًا ما تستضيف السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم احتفالات عيد الاستقلال قبل أسابيع أو أشهر من تاريخ 4 يوليو أو بعده.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة عن امتنانها للعديد من الشركات الأمريكية الراعية لهذا المساء لدعمهم ومساهماتهم السخية.

سفارة السفارة الأمريكية القاهرة إحتفالها عيد الاستقلال الاستقلال كورونا

الأكثر قراءة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق