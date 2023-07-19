السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بيوم الاستقلال

استقبلت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة أكثر من ألف ضيف في احتفالها السنوي بعيد الاستقلال هذا الأسبوع.

كان هذا أكبر حدث عام لسفارة أمريكا منذ نهاية قيود فيروس كورونا وحضره وزراء وأعضاء في البرلمان ومعلمون وصحفيون ومؤثرون، إضافة لشخصيات أجنبية وممثلين عن الأمم المتحدة وكانت المناسبة فرصة للاحتفال بالشراكة الأمريكية المصرية الطويلة والتاريخية

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، تحدث القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة جون بي ديروشر إلى الحاضرين حول تلك العلاقة، "نحتفل بعيدنا الوطني، لكننا نقدر، أيضًا، الصداقات والشراكات الشخصية والمهنية التي أقمناها لتعزيز الروابط الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر.

وقال:"وقفت دولتنا جنبًا إلى جنب في أوقات السلم وفي أوقات التحدي، لقد عملنا يدا بيد لتعزيز الاستقرار والازدهار والتقدم في هذه المنطقة وخارجها. كما أعرب القائم بالأعمال عن شكره للدعم القوي للشركاء والمسؤولين المصريين الحاضرين ومنهم وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، ووزير قطاع الأعمال العام محمود كمال عصمت، ووزيرة الهجرة سهى الجندي، ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم. كما حضر الحفل النجمة المصرية يسرا ورجال أعمال مصريون بارزون وصحفيون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للبيان فقد استمتع الضيوف بالعرض الترفيهي الذي قدمته الفرقة المركزية للقوات الجوية الأمريكية التي عزفت مجموعة مختارة من الموسيقى الأمريكية الشهيرة مسبوقة بعروض صوتية حية للنشيد الوطني لكل من مصر والولايات المتحدة على التوالي، لاستيعاب العطلات المحلية، غالبًا ما تستضيف السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم احتفالات عيد الاستقلال قبل أسابيع أو أشهر من تاريخ 4 يوليو أو بعده.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة عن امتنانها للعديد من الشركات الأمريكية الراعية لهذا المساء لدعمهم ومساهماتهم السخية.