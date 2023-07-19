الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أباهور السرياقوسى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس أباهور السرياقوسى، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس اباهور . وقد ولد بسرياقوس من أب كان يشتغل حدادا وقد فكر أن يصير شهيدا فمضي إلى الفرما، واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا ولكن الرب كان يعزيه ويشفيه من جراحاته حتى اندهش الوالي من ذلك فآمن هو وامرأته وبنوه بالسيد المسيح، ولما عين والي آخر مكانه استشهدوا علي يديه . وهذا أخذ في تعذيب القديس أباهور . ولما تعب من ذلك أرسله إلى أنصنا حيث عذبوه هناك بالعصر بالمعصرة والصلب منكسا والحرق بالنار وغير ذلك وأخيرا قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة.

فعاليات أخرى شهدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الراهنة، حيث صلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير القداس الإلهي، أمس، في كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة القوصية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح كلًا من الشماس شنوده سعد كاهنًا جديدًا باسم القس أندراوس، والشماس چوزيف القمص أنطونيوس كاهنًا جديدًا باسم القس كاراس للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في القوصية، كما سام الشماس شنوده مسعد كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا في القوصية باسم القس مقار.

كما زار نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، عقب القداس الإلهي أول أمس دار القديسة حنة للمسنات بالفكرية والتابع لمطرانية أبوقرقاص، وتفقد الدار واطمئن على توفير سبل الراحة وكافة احتياجات لساكنات الدار، واستقبل نيافته لدى وصوله الأب القس بطرس عزيز المسؤول عن الدار.