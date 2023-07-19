ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أباهور السرياقوسى

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس أباهور السرياقوسى، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس اباهور . وقد ولد بسرياقوس من أب كان يشتغل حدادا وقد فكر أن يصير شهيدا فمضي إلى الفرما، واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا ولكن الرب كان يعزيه ويشفيه من جراحاته حتى اندهش الوالي من ذلك فآمن هو وامرأته وبنوه بالسيد المسيح، ولما عين والي آخر مكانه استشهدوا علي يديه . وهذا أخذ في تعذيب القديس أباهور . ولما تعب من ذلك أرسله إلى أنصنا حيث عذبوه هناك بالعصر بالمعصرة والصلب منكسا والحرق بالنار وغير ذلك وأخيرا قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة.

فعاليات أخرى شهدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الراهنة، حيث صلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير القداس الإلهي، أمس، في كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة القوصية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح كلًا من الشماس شنوده سعد كاهنًا جديدًا باسم القس أندراوس، والشماس چوزيف القمص أنطونيوس كاهنًا جديدًا باسم القس كاراس للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في القوصية، كما سام الشماس شنوده مسعد كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا في القوصية باسم القس مقار.

كما زار نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، عقب  القداس الإلهي أول أمس دار القديسة حنة للمسنات بالفكرية والتابع لمطرانية أبوقرقاص، وتفقد الدار واطمئن على توفير سبل الراحة وكافة احتياجات لساكنات الدار، واستقبل نيافته لدى وصوله  الأب القس بطرس عزيز المسؤول عن الدار.

السنكسار السنكسار الدستور السنكسار القبطي السنكسار الكنسي السنكسار اليوم

الأكثر قراءة

موعد انتهاء الموجة الحارة 2023

كمال أبورية: "أحمد هيبقى أحسن منى بكتير"

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

أول تعليق من كارتيرون على صفقة إمام عاشور

ننشر أسماء الطلاب المقبولين لإجراء كشف الهيئة بمدارس تمريض بني سويف

أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق