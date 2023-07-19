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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تشارك بالمؤتمر السنوى اختر كليتك 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك فريق التواصل الاستراتيجي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم، في "مؤتمر اختر كليتك ٢٠٢٣" المنعقد بالقاعة الكبرى بمكتبة الاسكندرية، الذي يتم تنظيمه من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، وذلك بدعوة من الدكتورة ريهام عبدالحميد منسق برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.

واستمع فريق عمل الهيئة المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي بالهيئة والأستاذ محمود جودة كبير إخصائي العلاقات العامة، والأستاذ رامي عفيفي كبير إخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة إلى الجلسات التي تمت على مدار اليوم، وعروض عدد من ممثلي الكليات العملية والنظرية، ومداخلات طلبة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣. 

وقد تواصل فريق عمل الهيئة مع السيد فارس المقرحي عضو فريق العمل المسئول عن تنظيم المؤتمر، وكذلك فريق عمل دراسات التنمية المستدامة بالمكتبة، حيث أفاد بأنه من المقرر مشاركة عدد من ممثلي الكليات، غدا الخميس، من بينها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، كما أوضح أنه من المقرر غدا تقديم جلسة ضمن الجلسات بعنوان "وظائف المستقبل والتعلم عن بعد"، والتي سوف يتم خلالها تقديم عرض منه عن تطور سوق العمل عالميا، وأكد فريق عمل الهيئة أهمية تضمين التغيرات التي تحدث في سوق العمل المصرية، والفرص الواعدة في القطاعات والهيئات المختلفة، خاصة في ظل بدء جمهورية مصر العربية في تنفيذ برنامجها النووي السلمي.

من جانب آخر، تم عقد لقاء مع الأستاذة نرمين بهاء رئيس قسم تنمية المقتنيات بالمكتبة لإهداء المكتبة بإصدارات الهيئة من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المنظم لعمل الهيئة وكذلك أحدث إصدارات مجلة الهيئة وهو العدد الثالث (يونيو ٢٠٢٣) حول "التنمية المستدامة" وقد عبرت عن شكرها للهيئة وأفادت بأنه سوف تتم إتاحة إصدارات الهيئة إلكترونيا على الرابط الإلكتروني لمكتبة الإسكندرية علاوة على وجودها ورقيا داخل المكتبة.

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