محافظ أسيوط يستعرض أبرز أنشطة وفعاليات المدرسة اليابانية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتورة نيفين حمودة، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأميمة توفيق، مديرة المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة لمناقشة سبل دعم المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف مراكز المحافظة ودعم نشر ثقافة نظام التعليم الياباني وثقافة "التوكاتسو" بين مختلف مدارس المحافظة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز أنشطة وفعاليات المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة وأقسامها المختلفة والأنشطة المدرسية التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية وتجهيزات الوسائل التعليمية التي يتم استخدامها كصندوق الرمل وبعض الأنشطة اليابانية ورفع مهارات المعلمين وتطوير أنشطة التوكاتسو "اليابانية" الخاصة والتي تتميز بها المدارس اليابانية عن غيرها، ما يساهم في بناء قادة المستقبل وخلق جيل أكثر إبداعًا، فضلًا عن مراحل وإجراءات القبول بالمدرسة المصرية اليابانية والاهتمام الذي توليه الدولة بها وفقًا لنظم التدريس المصرية اليابانية والتي تهدف لتخريج جيل جديد من الشباب قادر على تنفيذ برامج التنمية وتنمية روح الابداع والابتكار لدى الطلاب.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة وزياراته الميدانية للمدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بمختلف مدارس المحافظة ومتابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها، مشيدًا بمستوى الدراسة والأداء بالمدرسة المصرية اليابانية وبجميع العاملين بها وأنشطتهم المتميزة خلال العام الدراسي والذين تم تكريمهم خلال زيارته للمدرسة وتسليمهم وسام المحافظة للتميز تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة، مشيرًا إلى دعمه الكامل لأنشطة المدرسة والعملية التعليمية بها ودعمه لجهود التوسع في إنشاء مدارس يابانية جديدة بمدن ومراكز المحافظة تنفيذًا لخطة الدولة والتعاون المصري الياباني في مجال التعليم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة شهدت نهضة كبيرة في العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بها والتي نفذتها هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة ضمن مشروعات الخطة السنوية وضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" والتي بلغت 495 مدرسة تم تنفيذها بقرى ومراكز محافظة أسيوط خلال 8 سنوات شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 88 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه لجميع المدارس.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرة المدرسة اليابانية بضرورة التأكيد على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا الطلاب والحرص على ترديد النشيد الوطني يومياً وإبراز دور قواتنا المسلحة في حماية بلدنا، فضلاً عن تكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة.

ووجهت الدكتورة نيفين حمودة الشكر لمحافظ أسيوط على متابعته ودعمه المستمر للمدرسة المصرية اليابانية مشيرة إلى الشراكة المصرية اليابانية للتعليم والتي تتضمن جوهر أسلوب التعليم الياباني والادارة المدرسية في مصر بناء علي الخبرة اليابانية والتي تهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي وتنمية مهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على حل المشكلات وخلق بيئة تعليم جيدة، مؤكدة أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نفس المنهج المصري في التعليم ولكن تطبق الأنشطة اليابانية "التوكاتسو" التي تهتم بتعليم النظام وإدارة الحوار داخل الفصل التعليمي وحلول المشكلات والمشاركة في كافة الأنشطة المقررة بالمدرسة وتنمية المشاركة والمسئولية المجتمعية.

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