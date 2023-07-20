فنان روسي: قناة السويس محل اهتمام عالمي وحرصت على توثيقها في أعمالي الفنية

أعلن الفنان الروسي أفاشكين سيرجي، أن معرض "قيم أسرية" يضم بعضاً من لوحاته الفنية التي تتضمن بعض اللمسات الفنية للحضارة المصرية ومعالمها، حيث حرص على اختيارها ضمن مجموعته المختارة للمشاركة في المعرض الفني بالمركز الثقافي الروسي في الإسكندرية.

وأضاف الفنان الروسي أن مشروع قناة السويس هو من بين أهم المشروعات القومية المصرية، حيث يربط العالم أجمع عبر هذا المحور الملاحي الهام، وقد اختاره كأحد أهم لوحاته الفنية، وذلك بعد حادث جنوح سفينة إيفر جرين الذي أثار اهتمامًا عالميًا من خلال التغطيات الإخبارية، مؤكدًا بذلك على الاهتمام الدولي بقناة السويس وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية الدولية.

وأخيرًا، يتضمن المعرض الفني لوحة "مفتاح الحياة" الفرعونية التي اختار لها اللونين الأسود والذهبي، والتي تعكس أشعة الشمس وتُجسد روح التفاؤل والأمل للجميع، إذ تجذب حضارة المصرية الفرعونية اهتمام وإعجاب محبي الفن والجمال.

عُرضت في معرض الفنان الروسي أفاشكين سيرجي بالمركز الثقافي الروسي بالإسكندرية مجموعة من اللوحات الفنية التي تصور عاملًا في أحد معابد الأقصر الفرعونية، وأخرى تصور حركة الجمال كنشاط سياحي مهم داخل المواقع الأثرية والسياحية في مصر.

وأوضح الفنان الروسي أنه اختار هذه المجموعة من اللوحات التي تناسب اهتمام زوار المعرض المصري بالفن.

وقد نظم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية معرض "قيم أسرية" للفنان الروسي أفاشكين سيرجي لمدة 3 أيام، وتضمنت اللوحات لمسات فنية تتضمن فكرة القيم الأسرية، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وأعرب الفنان الروسي عن حبه لمصر، والذي تعرف عليه من خلال معرض بوشكين في روسيا، والذي يضم قاعة عرض مخصصة للفن والمعروضات المصرية، وتحقق حلمه بالمشاركة في معرضه الفني على أرض مصر.

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