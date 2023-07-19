حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمدينة الشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة (أحد الأشخاص- بدائرة قسم شرطة الشروق) بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط (المشغولات الذهبية) لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل بمحل للمشغولات الذهبية) تم ضبطه وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.