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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار التقديم لاختبارات القدرات بكليات جامعة المنصورة

الاختبارات
الاختبارات

أعلنت جامعة المنصورة استمرار إجراءات التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة)، التربية الرياضية، شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر).

وقال الدكتور محمد عطية اليومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، إن الطالب سيقوم بالتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 27-7-2023. 

وأضاف البيومي أن الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات في هذه المرحلة، هم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط.

وأشار نائب رئيس جامعة المنصورة، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات  في ضوء شروط وقواعد القبول. 

ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه:
www.tansik.egypt.gov.eg.

وتشمل مراحل التقدم لإختبارات القدرات: يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات  باستخدام الرقم القومي  ورقم الجلوس و سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب «علمية، هندسية، أدبية») وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع ، تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له والكليات  والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة، يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد  وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية  (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية)، عقب انتهاء عملية التسجيل  يقوم الطالب بطباعة إيصال  يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها  والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات، تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني  واعلان ذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات  بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

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جامعة المنصورة المنصورة طلاب الثانوية العامة كليات الفنون الجميلة

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