"القاهرة الإخبارية": اشتعال الحرائق في غابات اليونان.. واقتراب النيران من العاصمة (فيديو)

كشف عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من اليونان، آخر تطورات حريق غابة بمنطقة ديرفينوشوريا الموجودة على بعد 30 كيلو متر شمال أثينا، وتسببت في تدمير 7 آلاف فدان.

وقال إن السلطات اليونانية أغلقت إحدى الحدائق أمام المواطنين تخوفا من اشتعال الحرائق، واصفا الوضع الحالي في أثينا بأنه “سيئ للغاية”، مؤكداً أن الحرائق التي اجتاحت البلاد أمس ترجع بسب الرياح الشديدة التي تنتقل إلى أماكن أخرى ولكن دون سقوط ضحايا أو إصابات حتى الآن.

وتابع أن اليونان تعاني من خسائر فادحة من منازل وسيارات وحيوانات، مشيرا إلى أن هناك طائرات فرنسية وإيطالية ذهبت إلى اليونان للمشاركة مع القوات اليونانية وذلك لأن الحرائق في اليونان تندلع أكثر في المرتفعات والتلال مما يصعب على سيارات الإطفاء الوصول إليها وإطفائها.