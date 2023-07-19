226 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بموانئ بورسعيد خلال يونيو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، عن أن موانئ المنطقة الشمالية شرق بورسعيد، غرب بورسعيد والعريش التابعة للمنطقة الاقتصادية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يونيو الماضي إجمالي حمولات بلغت 4,062,864 طن طاقة محققة، وعدد حاويات 338,729 حاويه مكافئة من خلال استقبال عدد 226 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد استقبل عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طن وعدد حاويات 44,877 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح فضلاً عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، على جانب آخر، استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الشهر ذاته عدد 110 سفن حاويات وعدد 15 سفينة كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة ملح وسفينة بارج بطاقة محققة 3,620,087 طن وعدد حاويات 293,852 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 46,357 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عمليات التطوير وإنشاء الأرصفة الجديدة بالميناء.

وتعمل الهيئة دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة.

وفي شأن آخر، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، عن نجاح تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات CMA CGM LISA MARIE، بميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية خلال عمليات التداول للسفينة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات، بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف.

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية أنه تم تزويد سفينة الحاويات العملاقةCMA CGM LISA MARIE بنحو 110 أطنان من الوقود بواسطة عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA وقد استغرقت خدمة تموين السفينة ما يقرب من ساعة واحدة بالميناء، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية والعالمية أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن تنسيق إدارة الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ هذه العملية بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة تموين السفن تعتبر الثالثة التي تدخل حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد تموين السفينة CMA CGM MEKONG بنحو 100 طن من الوقود، حيث استغرقت العملية ساعة واحدة، والخدمة الثانية للسفينة CMA CGM MUMBAI بتزويدها بكمية 1750 طنا من الوقود واستغرقت العملية 8 ساعات، وتعد هذه الخدمة انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية وجذب الكثير من الخطوط الملاحية.

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