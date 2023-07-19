غدا.. ياسر مغربي ببيت السحيمي.. "ويجعله عامر" بمركز جمال عبد الناصر

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة، فى الثامنة مساء غد الخميس، حفلا للفنان ياسر المغربي وفرقته الموسيقية، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغاني منها: "زيديني عشقاً"، "مدرسة لحب"، "أشهد ألا امرآة"، "ضمنى على صدرك"، "المستبدة"، "حضرة المتهم أبي" ، "أصاحب مين "، "ابتهالات"، "حبيتك أنت “، ”احلف بسماها".

جدير بالذكر أن الفنان ياسر المغربي أسس فرقته عام 2001 قدم العديد من الأعمال الفنية التى تتنوع بين التراثية والمعاصرة، كما شارك في مهرجان الإسكندرية الدولى السابع للأغنية بإلاضافة إلى أغاني الفيلم الوثائقي "التعويذة" "ويجعله عامر" بمركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية.

وضمن سلسلة لقاءات "يجعله عامر" يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الواحدة ظهر غد الخميس، اللقاء الثانى الذي يقدمه الدكتور أيمن حامد عبد الشافى استشارى الطب النفسي وعلاج الإدمان والمحاضر بجامعه فاروس عن "أوهام الحب والزواج" يتناول العلاقة بين الحب والزواج وما بينهما من بعض الأوهام، من خلال المناقشه وطرح كثير من الأسئلة حول العلاقة بين الرجل والمرأة.

تأتى مبادرة "يجعلة عامر" تماشيا مع اهتمام الدولة لتأهيل المقبلين على الزواج، حيث تهدف إلى توعية الشباب وتزويدهم بالمعرفة والفهم الصحيح للعلاقات الزوجية.