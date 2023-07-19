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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جنوب إفريقيا تعلن عدم مشاركة "بوتين" في قمة البريكس

بوتين
بوتين

أعلنت جنوب إفريقيا عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة البريكس المقرر عقدها في أغسطس المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، صرحت الرئاسة الروسية “الكرملين” أن روسيا لم تبلغ جنوب إفريقيا بأن القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية سيعني “إعلان حرب”.

وتضم قمة "البريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما ينظر البعض إلى تكتل دول بريكس وهو مكون من اقتصادات سريعة النمو على أنه بديل لمجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة.

رئاسة جنوب إفريقيا جنوب أفريقيا قمة البريكس الرئيس الروسي بوتين

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