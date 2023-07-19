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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أنشودة "طلع البدر علينا" تتصدر عمليات البحث فى مصر

فيلم الشيماء
فيلم الشيماء

تصدّرت أنشودة طلع البدر علينا، من فيلم الشيماء، صدارة عمليات البحث في مصر، خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع حلول العام الهجري الجديد.

ويحتفل المسلمون في بقاع الأرض بالعام الهجري الجديد 1445، والذي بدأت أول أيامه الأربعاء، حيث بدأ التقويم الهجري من هجرة الرسول من مكة إلى يثرب (المدينة)، بعد تعرضه وأصحابه للإيذاء من قريش، قبل أن يعود إليها من جديد، فيتم استقباله في حفاوة كبيرة.

فيلم الشيماء ظهر على الشاشة في العام 1972، وهو واحد من الأفلام التي حاولت تجسيد ما حدث في عهد الرسول والصحابة داخل الجزيرة العربية، حيث حقق فيلم الشيماء نجاحًا كبيرًا وما زال مرتبطًا بهذه المناسبة كل عام.

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