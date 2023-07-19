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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استقبال 104 طائرات شارتر بمطارى مرسى مطروح والعلمين منذ بدء الموسم السياحى

استقبال 104 طائرات
استقبال 104 طائرات شارتر

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحي في نهاية مايو الماضي، إلى ١٠٤  طائرات شارتر بمطاريّ مرسى مطروح والعلمين.

وأوضح محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطار مرسى مطروح استقبل ٨١ طائرة شارتر من: إيطاليا، والتشيك، وسلوفاكيا، وصربيا، بينما استقبل مطار العلمين الدولي ٢٣ طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحي هذا العام، مع الإقبال السياحي الكبير على المحافظة.

وأضاف أنه تم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح.

يأتي ذلك استمرارًا لحركة السياحة الخارجية مع استقبال محافظة مطروح مزيدًا من رحلات طيران الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية. 

استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
استقبال 104 طائرات شارتر
السياحة الخارجية الدول الأوروبية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الموسم السياحي تنشيط السياحة محافظة مطروح مطار مرسي مطروح الدولي مطار العلمين الدولي

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