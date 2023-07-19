استقبال 104 طائرات شارتر بمطارى مرسى مطروح والعلمين منذ بدء الموسم السياحى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحي في نهاية مايو الماضي، إلى ١٠٤ طائرات شارتر بمطاريّ مرسى مطروح والعلمين.

وأوضح محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطار مرسى مطروح استقبل ٨١ طائرة شارتر من: إيطاليا، والتشيك، وسلوفاكيا، وصربيا، بينما استقبل مطار العلمين الدولي ٢٣ طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحي هذا العام، مع الإقبال السياحي الكبير على المحافظة.

وأضاف أنه تم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح.

يأتي ذلك استمرارًا لحركة السياحة الخارجية مع استقبال محافظة مطروح مزيدًا من رحلات طيران الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية.

استقبال 104 طائرات شارتر

استقبال 104 طائرات شارتر

استقبال 104 طائرات شارتر

استقبال 104 طائرات شارتر

استقبال 104 طائرات شارتر