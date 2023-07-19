محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في تطوير منطقة "شمال سهل الحسينية"

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا مع اللجنة العليا المختصة بتنفيذ ٱليات إزالة المزارع السمكية المخالفة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي.

في بداية اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من مستشار المحافظة للمساحة حول النطاق الزراعي لبورسعيد في جنوب وشرق، والنطاق المساحي للمحافظة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، بالنسبة للمساحة الكلية للمحافظة، والجدول الزمني لخطة العمل الخاصة بمساحة 17 ألف فدان، ومستجدات تنفيذ المقترحات التي تم مناقشتها بين الأطراف المعنية خلال اللقاء السابق، فضلا عن استعراض تطورات العمل من جانب الجهات المعاونة مع المحافظة.

كما عرض كلا من ممثلي وزارة الري والصرف وهيئة التعمير، الجهود التنسيقية التي تمت مع الجهات المعنية للبدء في الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شمال سهل الحسينية، حيث أعلن محافظ بورسعيد عن بدء تشغيل محطة الطوارىء بمنطقة شمال سهل الحسينية بعد رفع كفاءتها.

وأكد محافظ بورسعيد البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لتجفيف الأراضي بشمال سهل الحسينية للبظء في تحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، مشددا على كافة الجهات المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينهم، مع البدء في تشكيل لجنتين احداهما تختص بمتابعة أعمال ازالة التعديات المزارع السمكية و اعمال تجفيف الأرض، والأخرى تختص بأعمال التحصيل وتدقيق بيانات المواطنين، كما وجه المحافظ بالبدء في إغلاق فتحات الترع، مع وضع جدول زمني للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

شدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بالتطوير، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة شمال سهل الحسينية، في ظل ما تشهده المحافظة من تنمية مستدامة.

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