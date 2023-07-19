ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في تطوير منطقة "شمال سهل الحسينية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا مع  اللجنة العليا المختصة بتنفيذ ٱليات إزالة المزارع السمكية المخالفة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي.

في بداية اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من مستشار المحافظة للمساحة حول النطاق الزراعي لبورسعيد في جنوب وشرق، والنطاق المساحي للمحافظة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، بالنسبة للمساحة الكلية للمحافظة، والجدول الزمني لخطة العمل  الخاصة بمساحة 17 ألف فدان، ومستجدات تنفيذ المقترحات التي تم مناقشتها بين الأطراف المعنية خلال اللقاء السابق،  فضلا عن استعراض تطورات العمل من جانب الجهات المعاونة مع المحافظة.

كما عرض كلا من ممثلي وزارة الري والصرف وهيئة التعمير، الجهود التنسيقية التي تمت مع الجهات المعنية للبدء في الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شمال سهل الحسينية، حيث أعلن محافظ بورسعيد عن بدء تشغيل محطة الطوارىء بمنطقة شمال سهل الحسينية بعد رفع كفاءتها.

وأكد محافظ بورسعيد البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لتجفيف الأراضي بشمال سهل الحسينية للبظء في تحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، مشددا على كافة الجهات المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينهم، مع البدء في تشكيل لجنتين احداهما تختص بمتابعة أعمال ازالة التعديات المزارع السمكية و اعمال تجفيف الأرض، والأخرى تختص بأعمال التحصيل وتدقيق بيانات المواطنين، كما وجه المحافظ بالبدء في إغلاق فتحات الترع، مع وضع جدول زمني للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

شدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بالتطوير، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة شمال سهل الحسينية، في ظل ما تشهده المحافظة من تنمية مستدامة.

IMG-20230719-WA0141
IMG-20230719-WA0141
IMG-20230719-WA0140
IMG-20230719-WA0140
IMG-20230719-WA0136
IMG-20230719-WA0136
IMG-20230719-WA0137
IMG-20230719-WA0137
IMG-20230719-WA0139
IMG-20230719-WA0139
IMG-20230719-WA0135
IMG-20230719-WA0135
إزالة التعديات إزالة التعدي الاستزراع السمكي اعم التعمير والتنمية استزراع السمكي

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

حريق فى أحد أبراج معمل تكرير البترول بأسيوط

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا.. والمحسوسة 40 مئوية

بدء محاكمة لاعب كرة قدم شهير بقضية سرقة "عقد زواج"

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة