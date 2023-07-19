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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عاطل بطلق نارى فى مشاجرة بشبين القناطر

جريدة الدستور

لقي عاطل مصرعه على يد آخر، اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "محمد ن ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن وتوفي على أثره، وطرف ثان "يوسف ع أ"، 32 سنة، عاطل، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية" وأحدث إصابته.

وجرى نقل المجني عليه لأحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عاطل مصرع خلافات مالية مشاجرة مركز شرطة شبين القناطر حدوث مشاجرة

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