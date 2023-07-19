4 مجموعات.. إجراء قرعة دوري مراكز الشباب في محافظة دمياط

حضر الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إجراء قرعة دوري مراكز الشباب بدمياط النسخة 10 برأس البر، حيث تم إجراء قرعة مجموعات دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة بمشاركة 23 فريقا من مختلف الإدارات الفرعية للمديرية.

حضر القرعة وكيل المديرية للشباب ورئيس لجنة المسابقات بمنطقة دمياط لكرة القدم ومديري الإدارات الفرعية وممثلي عن الهيئات الشبابية المشاركة في النسخة العاشرة لدورى مراكز الشباب.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى تضم فرق مراكز شباب “مدينة دمياط والركابية والشعراء والحرية والعطوى وأبوجريدة”.

والمجموعة الثانية تضم فرق مراكز شباب “السنانية وجمصة وستاد دمياط والرحامنة والبصارطة والروضة”.

والمجموعة الثالثة تضم فرق مراكز شباب “ميت أبوغالب التوفيقية، أم الرضا الجديدة الإسماعيلية، كفر البطيخ، أم الرضا”.

والمجموعة الرابعة تضم فرق مراكز شباب “كفر المياسرة وشرمساح والبراشية والأربعين وسيف الدين”.

وأشار دكتور وليد الشاذلي إلي أهمية دورى مراكز الشباب ودلل باستمراره للسنة العاشرة موضحا أن كل التعديلات التى أضيفت لصالح الهيئات الشبابية المشاركة في الدورى ومن أجل الحفاظ علي اللاعبين ، مشددا علي ضرورة الالتزام من الأجهزة الفنية للفرق المشاركة واتباع التعليمات والشروط للنسخة العاشرة والتى تأتى برعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعم من السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية في محافظة دمياط حيث تابع إجراء قرعة دوري مراكز الشباب في محافظة دمياط في نادي رأس البر الرياضي في دمياط بمشاركة ٢٣ فريق من فرق مراكز الشباب في محافظة دمياط