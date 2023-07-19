دور العرض السينمائى المصرية تستقبل رائعة كريستوفر نولان الجديدة «Oppenheimer»

استقبلت دور العرض المصرية، قبل قليل، الفيلم العالمي الجديد Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان في عمل جديد ينتظره محبي السينما حول العالم من مخرج أفلام Interstellar وInception.

فيلم Oppenheimer - أوبنهايمر

الفيلم الجديد «أوبنهايمر» كتبه وأخرجه كريستوفر نولان على مدار الفترة الماضية ليطرح الفيلم بسينمات الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم خلال الساعات الماضية.

قصة فيلم Oppenheimer

تدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم،

فيلم Oppenheimer يضم في طاقم عمله مجموعة كبيرة من النجوم العلاميين وبإدارة مؤلف ومخرج من أهم مخرجي العالم، وعلى رأس قائمة فريق العمل كلا من كيليان مورفي الذي يقدم في الفيلم دور العالم الأمريكي الشهير روبرت أوبنهايمر، والفيلم يشارك في بطولته كلا من النجم العالمي مات ديمون وفلورينس بيو وروبرت داوني جونيور وإيميلي بلانت.

الفيلم الجديد ينتظره العالم بشغف نظرا للسيرة الذاتية لصناع العمل والتي قدمت عددا من الأعمال ذات الصبغة العلمية خلال الفترة الماضية، ووصلت التكلفة الكلية للفيلم الجديد إلى 100 مليون دولار وهي تكلفة مرتفعة ومن المتوقع أن يحقق الفيلم طفرة هائلة في الإيرادات حول العالم.

ويعرض الفيلم الجديد في مصر في ما يقرب من 40 سينما في كل المحافظات المصرية وهو رقم كبير للغاية بالنسبة للأفلام الأجنبية التي تعرض في مصر خلال الفترة الحالية.

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يعرض الفيلم الجديد في مصر ما يقرب من 40 سينما بكل المحافظات وهو رقم كبير للغاية بالنسبة للأفلام الأجنبية التي تعرض في مصر خلال الفترة الحالية.