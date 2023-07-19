"القاهرة الإخبارية": ارتفاع حصيلة قتلى الحادث المرورى فى ولاية تمنراست إلى 48

أعلنت الإذاعة الجزائرية عن ارتفاع حصيلة قتلى الحادث المروري في ولاية تمنراست إلى 48، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت السلطات الجزائرية عن مصرع 32 شخصًا في حادث سير بولاية تمنراست جنوبي البلاد، وقال جهاز الحماية المدنية في الجزائر إن 32 شخصًا لقوا مصرعهم، فيما أُصيب 11 آخرون، إثر حادث مرور بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وأوضح بيان للدرك الجزائري أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة، دون مزيد من التفاصيل.