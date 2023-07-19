وزير الجيوش الفرنسية يؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تمثل خارطة عمل لتنمية العلاقات العراقية الفرنسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إن محمد شياع السوداني استقبل، صباح اليوم، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، والوفد المرافق له، مبينًا أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها على المستوى الأمني ضمن نطاق التحالف الدولي، وفي إطار المشورة والتدريب لرفع أداء القوات الأمنية العراقية، والتأكيد على مواصلة التعاون الثنائي لمواصلة التدريب، والتعاون في مجال التسليح، وتبادل المعلومات.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي بدعم فرنسا القوات العراقية، مشيرًا إلى (اتفاقية الشراكة الاستراتيجية) التي وُقّعت خلال زيارة السوداني إلى فرنسا في شهر يناير الماضي.

وأكد أن الاتفاقية تمثل خارطة عمل واضحة لتنمية العلاقات العراقية الفرنسية في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، والثقافة والتعليم، وغيرها، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق، بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش الإرهابية، حيث تشهد هذه المرحلة تناميًا كبيرًا لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية.

وتحدث رئيس الوزراء العراقي عن اهتمام الحكومة بموضوع التدريب والتسليح، والرغبة في التعاون مع الشركات الفرنسية في هذا الصدد، لاسيما في مجال سلاح الجو ومنظومة الدفاع والتصنيع الحربي، مؤكدًا أن التعاون مع فرنسا لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، وإنما يمتدّ ليشمل مجالات عدة، في ظل توفر فرص حقيقية لعقد شراكة معززة للتكامل بين البلدين.

من جانبه، نقل وزير الجيوش الفرنسية تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء، وأكد استعداد الحكومة الفرنسية للتعاون مع العراق، في مجال التدريب والتسليح وتطوير القدرات.

وأشار إلى جدية حكومة بلاده في تقديم كل ما يحتاجه العراق، وتطوير الشراكات الحقيقية معه.