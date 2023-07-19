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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصدار 31 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، أبرز إنجازات المديرية، خاصة إدارة العلاج على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوي، حيث تم إصدار ٣١٠٧٣ قرارًا بتكلفة إجمالية بلغت ٤٤ مليون جنيه.

وجاءوا كالآتي: ٢١٢٤٠ قرار خارجي، و١٩٨٧ قرار غسيل كلوي، و١٨٤٧ قرار عناية مركزة، و٣٥٦ قرار حقنة anti Rh، و٥١٩٠ قرار داخلي، وعمل ٢٦٦ مناظرة مع المجالس الطبية لحالات فحص حوالي ١٣٣ شكوى ومحاولة حلها.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، أبرز إنجازات المديرية، وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام ٢٠٢٣.

وأعلنت الإدارة العامة للأسنان بقيادة الدكتور طارق الزكي، مدير عام إدارة الأسنان، حيث تم تقديم الخدمة الطبية إلى ١٥٠١٦٨منتفعًا بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة.

وتم تفعيل القوافل الطبية لخدمة طب الأسنان، لخدمة بعض المناطق وبلغت ٣٤  قافلة وعدد المنتفعين ٢٩٦٩ مواطنًا، كما تم تطوير ورفع كفاءة عيادة الأسنان  بمستشفي رأس البر المركزي، والعمل على رفع كفاءة غرف عمليات الأسنان للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلي مستشفي دمياط العام ومستشفي الزرقا.

كما تم رفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفى كفر البطيخ المركزي، ورفع كفاءة عيادة التركيبات بمستشفى الزرقا المركزي.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية  وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام ٢٠٢٣، لإدارة العلاج الحر بقيادة  الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر.

كما تم إصدار ١٠٧ رخصة جديدة، والمرور على ٥٩٠ منشأة طبية عيادات خاصة، ومراكز معامل، ومحل بصريات، ومستشفيات؛ وذلك للوقوف على المخالفات ومدى تطابق المنشأة الطبية مع الاشتراطات، كما تم إصدار ٨٣ خطابًا موجهًا لمديرة المنشآت لإزالة المخالفات ومتابعة حالة المنشآت، وشملت ١٢٩ ملفًا تم تقديمه للبدء بإجراءات الترخيص، وإصدار ١١٥ خطاب دفاع مدني.

كما تم إصدار ١١ شكوى مقدمة من المواطنين تم الرد عليها، وإدخال بيانات ٨٢٠ منشأة طبية خاصة جديدة ضمن قاعدة البيانات، وتجديد ٤١٢ عقد نفايات طبية.

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