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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ري سيوة": الدولة تنفذ مشروعات طموحة لتطوير القطاع بالواحة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أناب محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، اليوم، الدكتور محمد شامة، وكيل الإدارة العامة للري والصرف بسيوة لعقد اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة للري والصرف وأعضاء رابطة مزارعي بئر مشندت العميق بحضور المهندس محمد أحمد موسى ممثل عن الإدارة الزراعية بسيوة.

وأكد الدكتور محمد شامة، وكيل الإدارة العامة للري والصرف بسيوة، على أن الدولة تنفذ مشروعات طموحة لتطوير قطاع الري والصرف الزراعي بالواحة لوضع حل جذري لمشكلة الصرف الزراعي حيث تم وفق المخطط حفر عدد من الآبار لتوفير مياه الري للتوسع في الأراضي الزراعية.

وأوضح أنه تمت مناقشة أفضل السبل للاستفادة من مياه بئر مشندت وذلك بعد أعمال الرفع المساحي للمناطق المنزرعة وتقسيم المياه علي حسب المساحات المنزرعة والمستهدف تغطيتها من بئر مشندت حيث تم حفر بئر عميقة يستهدف ري حوالي ٣٠٠ فدان.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس مركز ومدينة سيوة لمتابعة كافة الملفات مع جميع الجهات.
وفي سياق آخر كان قد شهد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، في يونيو ٢٠٢٣، ختام دورة تدريب الفتيات علي الخياطة والتطريز والذي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع محافظة مطروح والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي ونفذتها مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لتدريب عدد ٢٥سيدة علي الخياطة والتطريز.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
المساحات المنزرعة رئيس مركز ومدينة سيوة سلسلة اللقاءات مدينة سيوة الصرف الزراعي

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