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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يكرم شباب المنحة الصينية فى مكافحة الفقر والتنمية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

كرم الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، شباب الحزب المشارك في المنحة التنموية التي قدمتها الحكومة الصينية في مكافحة الفقر والتنمية الحضرية، في إطار سياسة حزب حماة الوطن والتي تتماشى مع توجه القيادة السياسية في إطار تمكين الشباب والحرص على صنع قيادات سياسية شابة واعية وقادرة على استلام القيادة في المستقبل.

وأثنى الفريق جلال هريدي على جهود الشباب وتمثيلهم الراقي والمشرف في هذا الحدث الهام الذي من خلاله يتم نقل الخبرات العالمية في مكافحة الفقر والتنمية الحضرية.

وحث الفريق جلال هريدي الشباب على مواصلة التعلم ونقل هذه الخبرات لأقرانهم ومجتمعاتهم وأماناتهم في المحافظات المختلفة.

ووجه هريدي الشكر للدكتور عمرو سليمان، رئيس الوفد، على حسن قيادته للوفد وتعامله الحكيم في كل الأمور التي كانت تخص الشباب أثناء تلقي التدريب.

فيما وجه اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، الشكر لشباب الحزب، وطالبهم بضرورة نقل هذا التدريب والاستفادة منه على كل المستويات التنموية في أنشطة الحزب وأماناته المختلفة.

وأشاد اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، بما حققه الشباب في هذه المنحة وتمثيلهم المشرف لبلدهم ومشروعهم البحثي الذي تحدثوا فيه عن المدن الذكية المصرية، وعرض تجربة حياة كريمة لأول مرة في ملتقى عالمي وطالبهم بالاستفادة القصوى من هذه المنحة خلال الفترة القادمة.

ووجه الشكر للدكتور عمرو سليمان على المجهود الذي قدمه على مدار هذه المنحة.

فيما وجه الدكتور عمرو سليمان الشكر لقيادات الحزب على هذه الفرصة التي أتيحت لشباب الحزب على التدريب في هذه المنحة وعن سبق حماة الوطن في هذا الشأن.

وأثنى سليمان على جهود الشباب وانضباطهم وتمثيلهم المشرف لبلدهم ولحزبهم خلال هذه المنحة التدريبية.

فيما وجه الشباب الشكر لقيادات الحزب على هذه الفرصة ووعدوا بنقل الخبرات التي اكتسبوها في المنحة التنموية التي قدمتها الحكومة الصينية في مكافحة الفقر والتنمية الحضرية لمحافظاتهم والمجالات المختلفة.

كما وجهوا جميعًا الشكر للدكتور عمرو سليمان على قيادته للوفد وتذليله لكل العقبات التي واجهوها.

الفريق جلال الهريدي حزب حماة الوطن الحكومة الصينية المنحة التنموية مكافحة الفقر والتنمية الحضرية

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