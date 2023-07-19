"إكسترا نيوز" تستعرض آخر مستجدات فعاليات "مهرجان العلمين"

أفادت حبيبة عمر، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، بآخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة والتجهيزات للفعاليات المتنوعة بالمهرجان، قائلة: "مدينة العلمين الجديدة كانت بالأمس حلمًا وتحولت إلى واقع ملموس، إذ كانت حقلًا للألغام، ولكن بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت إحدى مدن الجيل الرابع، وتعد رمزًا للعمران الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة".

وأضافت، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، أن مهرجان العلمين الجديدة يعد الحدث الترفيهي الأكبر ويضم زخمًا من الأنشطة المتنوعة بين الفني والثقافي والرياضي والترفيهي، ويصل عددها إلى 12 نشاطًا، بينها حفلات غنائية وموسيقية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلًا كبيرًا يوم 21 يوليو، فضلًا عن استقبال عدد من كبار الفنانين العرب مثل إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وأنغام.

وتابعت: سيكون هناك حفل للرابر العالمي روس وآخر للموسيقار عمر خيرت خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، علاوة على أن هناك العديد من البطولات والمنافسات الخاصة بالأنشطة الرياضية خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مثل التجديف والجودو والبدل، فضلًا عن سباق الترايثلون الثلاثي الذي يضم ركوب الدراجات والجري والسباحة، والعديد من الأنشطة الثقافية الكثيرة للغاية.