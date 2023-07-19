وصول المتهمين بقتل طفل وسرقته إلى جنايات الفيوم

وصل، منذ قليل، إلى محكمة جنايات الفيوم المتهمون بقتل طفل وسرقته، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة محاكمتهم بالدائرة السابعة، برئاسة المستشار خالد محمد عبدالسلام، وعضوية المستشارين، محمد محمد علي وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانة سر محمد عبدالبصير، لجلسة النطق بالحكم في الاتهام الموجه لهم بقتل طفل وسرقته.

وتنظر محكمة جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على 4 متهمين بقتل طفل وسرقته، بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم.

وحددت المحكمة برئاسة المستشار خالد محمد عبدالسلام وعضوية المستشارين محمد محمد علي، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبدالبصير، جلسة اليوم للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

تبدأ وقائع الدعوى، في 8 أغسطس 2022م، بمركز شرطة طامية بالفيوم، عندما أقدم المتهمون (حمادة. رمضان. ر. ف- 28 سنة)، و(نادر. حمد الله. م. إ- 18 سنة)، و(عادل جمعة. ع. ع- 24 سنة)، وشقيقه (مدحت- 26 سنة)، على قتل المجني عليه الطفل (أحمد محروس محمود عبدالباقي)، سائق توك توك، لخلاف سابق بين المتهمين الثالث والرابع، معه، بأن استدرجه المتهم الأول بحيلة منه، وسلمه بدراجته لباقي المتهمين، وطلبوا منه أن يسلك طريقًا لمنطقة نائية خالية من المارة.

وانتهز المتهمون فرصة حلول الليل، وانهال عليه المتهمان الثالث والرابع طعنًا بسلاح أبيض، ولكنه حاول الفرار، فأسرع المتهمان الأول والثاني، وأحكما قبضتهما عليه ومنعه من الحركة، وطعنه المتهمان الثالث والرابع عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يكتف المتهمون بذلك بل سرقوا مبلغًا ماليًا كان مع الطفل، وفروا هاربين.

باشرت نيابة مركز طامية التحقيق في الواقعة، وأحالت الواقعة لمحكمة جنايات الفيوم، التي قضت بحكمها المتقدم.