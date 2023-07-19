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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط هيروين وبانجو في حملات بدمياط

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين لـ " 5 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن حملة أمنية مراكز شرطة المواد المخدرة مخدر الهيروين

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