هيئة الكتاب تختتم فعاليات معرض الأوبرا الثانى مع صانعى المحتوى الثقافى

اختتمت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات البرنامج الثقافي، التي أقيمت على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، الذي نظمته الهيئة بساحة دار الأوبرا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وحملت ندوة الختام عنوان "الثقافة في المنصات الافتراضية مع صناع المحتوى"، شارك فيها صناع المحتوى إسماعيل الإبياري، وسميرة عبدالغني، وأدارتها منة الله السيد.

وناقشت الندوة دور المنصات الافتراضية في التطور الثقافي، وتشجيع الشباب على القراءة والاطلاع والمعرفة، وكيف تلعب تلك المنصات دورًا في ترشيح الأعمال الأدبية للقراء.

وقالت سميرة عبدالعزيز إن الإنترنت بسبب فضائه وسعته فهو يمتلئ بالأزمات، وعلى صانعي المحتوى محاولة الارتقاء بوعي المتلقين والقراء، ومساعدتهم في الاختيار الصحيح للأعمال الأدبية التي تقرأ.

وأوضح "الإبياري" أن حبه للقراءة وكتابة المراجعات كانت خطوته الأولى في في تقديم فقرات عن الأعمال الأدبية عبر قناته الخاصة، لافتًا إلى أنه قدم عدة نصائح لمن يريد من الشباب أن يبدأ عملًا في صناعة المحتوى، مضيفًا: «الأصل في المحتوى الثقافي ليس البحث عن المال، وأن المحتوى الثقافي لا يدر أمولًا طائلة كما يتخيل البعض، ولكن يجب في الأصل أن يكون لدى صانع المحتوى رسالة حقيقية يريد إيصالها وتحمل العمل عليها».

وكانت وزيرة الثقافة افتتحت معرض الأوبرا للكتاب، وصرحت بأنه يأتي كجزء من احتفالات قطاعات الوزارة المختلفة بثورة 30 يونيو، التي حفظت هوية الوطن، وأرست دعائم القيم المصرية الأصيلة، وكانت انتصارًا لمعركة الوعي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد انطلاق سلسلة من المعارض المحلية بعدد من محافظات الوجهين القبلي والبحري، للمساهمة في نشر المعرفة بين جموع المواطنين وبأسعار مخفضة، مؤكدة استمرار مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي تهدف إلى توفير إصدارات الوزارة، بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى ٢٠ جنيهًا، وتمنح خصمًا خاصًا لطلاب الجامعات.

أقيمت النسخة الثانية من "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، على مساحة 1000 متر، يُشارك بها 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: "الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكل سلاسل الهيئة".