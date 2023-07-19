محافظ الإسكندرية: مليونيّ ونصف مصطاف بشواطئ المحافظة هذا العام

كشف اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المدينة تستضيف مليونيّ ونصف من المصطافين من شتى محافظات مصر.

وقال خلال لقاءه بقناة "إكسترا نيوز": "نلّبي كل طلبات واحتياجات ضيوفنا، من خلال 64 شاطئًا في المحافظة شرقًا وغربًا، لافتًا إلى أن شاطئ المندرة المجاني هو أكبر شاطئ بمحافظة الإسكندرية تبلغ مساحته، 230 مترًا، مخصص مجانًا لكل الضيوف".

وأكد محافظ الإسكندرية أن الجميع يمكنه الدخول مجانًا ببطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، لشاطئ المندرة المجاني، مشيرًا إلى أنه يضم شاطئًا للمكفوفين وذوي الهمم، والخدمة فيه على أعلى مستوى، فيما تتراوح قيمة تذكرة دخول الشاطئ ببعض المناطق من 5 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

وأشاد المواطنون بمستوى الخدمة على شاطئ المندرة، والذي يُعد أكبر شواطئ الإسكندرية المجانية، إذ قالت إحدى المواطنات: "دخلنا من غير فلوس خالص والخدمة هنا هائلة والناس جميلة ومقابلتهم طيبة والمحافظ عامل شغل جميل في المكان".