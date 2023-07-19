موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

بدء العد التنازلي لبدء السنة الدراسية الجديدة، وشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 عبر جوجل، للمدارس والجامعات، وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمصر، سوف تُعلن الخريطة الزمنية الكاملة بالعام الدراسي، بما في ذلك موعد الفصلين الدراسيين والإجازات وكافة أيام الحضور الفعلية وجميع مواعيد الامتحانات الشفوية والنظرية بصفوف النقل والإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية وفي المرحلة العامة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

وتحدد وزارة التربية والتعليم بمصر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة تواريخ بداية الدروس لكافة المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والمدارس الأهلية في مختلف اللغات.

وتستعرض "الدستور" موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

من المفترض أن ستعلن وزارة التربية والتعليم بمصر عن موعد البدء للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024 خلال شهر يوليو الحالي، يتم بدء العام الدراسي بتاريخ الأول من شهر أكتوبر لعام 2023، والترم الأول سيستمر لفترة 14 أسبوعا، وسوف يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بيوم 14 يناير من عام 2024.

وتبدأ فترة الفصل الدراسي الثاني لالحادي عشر من شهر فبراير في عام 2024م، ويتنتهي السنة الدراسية لكافة المستويات في الثامن من شهر يوليو عام 2024م.

موعد البدء بقبول طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

سوف تستمر وزارة التربية والتعليم بقبول طلبات التقديم للالتحاق في المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي وفي مرحلة رياض الأطفال خلال السنة الدراسية 2023-2024.

وسوف تستمر عملية التقديم للالتحاق في المدارس في السنة الدراسية الجديدة خلال طوال شهر يونيو وإلى نهايته، وذلك على المنصة الإلكترونية الموحدة لكافة المحافظات في البلاد.

خريطة العام الدراسي 2023 / 2024

وتم الإفصاح عن جداول السنة الدراسية الجديدة وموعد البدء في الجامعات والمدارس، وقد تم تحديد موعد الاختبارات بالعام الجديد وتكون على النحو التالي: