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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء": ورشة عمل عن تحضير وتقديم الملف العلمي للمستحضرات غير المرجعية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن كيفية تحضير وتقديم الملف العلمي للمستحضرات غير المرجعية أو المحولة من الأقسام الداخلية لوحدة التقييم العلمي والتطوير الدوائي.

تهدف ورشة العمل إلى شرح كافة المتطلبات اللازمة لتقديم ملف علمي كامل ونبذة عن المراجع العلمية المعتمدة التي يتم الإستعانة بها في مراجعة المستحضرات غير المرجعية مع شرح كيفية تقييم المستحضرات غير المرجعية والملفات العلمية التي يتم تقديمها للدراسة بوحدة التقييم العلمى والتطوير الدوائي.

وأوضحت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الإثنين الموافق٢٤ يوليو ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافته إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية البشرية.

وقالت إن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٣، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وفى سياق أخر، كشفت هيئة الدواء المصرية الفرق بين المثيل والبديل للأدوية، لافته إلى أن المثيل هو دواء يتكون من نفس التركيز والمادة الفعالة والشكل الصيدلي، ولكن من إنتاج شركة أخرى، وعشان كده الاسم التجاري بيكون مختلف، وكمان سعر البيع ممكن يختلف.​

وأوضحت أن البديل، فهو دواء بيتكون من مادة فعالة مختلفة أو تركيز أو شكل صيدلي مختلف، لكنه بيستخدم لعلاج نفس المرض.

وأكدت أنه يمكن استشارة مقدم الخدمة الصحية لمعرفة المثائل المتاحة وكذلك البدائل العلاجية حال الحاجة.​
 

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