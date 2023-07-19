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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الطاقة بجيبوتى: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى صناعة البترول والتعدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعدين 2023 مع يونس على جيدى، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك فى الأنشطة البترولية والتعدينية، بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وزير الطاقة بجيبوتى: نشكر الرئيس السيسى على الدعم المستمر من مصر لنا

وفى بداية اللقاء، وجه الملا الشكر للوزير الجيبوتي على تلبية الدعوة والمشاركة في المنتدى، بما يؤكد على الدعم المشترك بين البلدين ورسالة للتعاون وتوصيل صوت إفريقيا للعالم فى مجال التعدين والتحول الطاقى. 

وأكد الملا على الاستعداد الدائم لتقديم مصر كل أوجه الدعم لجيبوتي سواء في القطاع البترولى أو التعدينى، وإمكانية إرسال بعثات تعليمية من جيبوتي إلى مصر فى مختلف أنشطة صناعة البترول والتعدين. 

وفى هذا الصدد، أشار الملا إلى أنه تم الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين فى مجال التدريب.

من جانبه، وجه وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي الشكر للمهندس طارق الملا على حسن الضيافة، ونقل شكر الرئيس الجيبوتي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم المستمر من مصر لبلاده، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين فى مصر شهد تطورًا خلال الفترة الماضية، وأن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية سواء في صناعة البترول أو صناعة التعدين. 

وفى نهاية اللقاء، وجه الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة دولة جيبوتى للتعرف على فرص التعاون المتاحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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