هل يُمكن للذكاء الاصطناعى حل أكبر ألغاز حضارة مصر القديمة؟

في عام 1822، أصدر عالم اللغة الفرنسي جان فرانسوا شامبليون إعلانًا من شأنه أن يغير فهمنا للعالم القديم، حيث نجح شامبليون في فك رموز حجر رشيد الغامض وقدم المفتاح لفهم النص المصري القديم.

وأكدت صحيفة "إف إل ساينس" الأمريكية، أنه الآن بعد أن مرت 200 عام، ونمت معرفة العالم بمصر القديمة بشكل ملحوظ، إلا أن هناك العديد من الألغاز المثيرة التي لم يتوصل العلماء لحلها حتى الآن، كيف نترجم اللغات القديمة وعلى رأسها بعض النقوش المصرية الغامضة، وهل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في فهم ألغاز مصر القديمة.

فك الشفرة أم الترجمة؟

وأوضحت الصحيفة أنه كما هو الحال مع أشياء كثير، لكي نفهم أين نحن اليوم، نحتاج إلى معرفة ما حدث من قبل، بتعبير أدق، نحتاج إلى فهم سبب أهمية حجر رشيد وكيف قام علماء مثل شامبليون بفك رموزه، ولكن أول شيء يجب فهمه هنا هو الاختلاف الدقيق بين الترجمة وفك التشفير. ظاهريًا، قد تعتقد أن هذا تمييز دون اختلاف، حيث يتم استخدام هذين المصطلحين غالبًا بشكل مترادف في اللغة اليومية، ولكن في سياق اللغات القديمة على الأقل، كان هناك فرق.

أكدت الدكتورة كاميلا دي بيازي- دايسون، كبيرة المحاضرين في قسم التاريخ وعلم الآثار في جامعة ماكواري أن ترجمة شيء ما تعني أن هناك معجمًا عمليًا للكلمات مع الترجمة، ويشارك المترجم في استخدام قوائم الكلمات هذه وأي قواعد نحوية قابلة للتطبيق للغة من أجل ابتكار ترجمة، لذلك إذا لم يكن هناك معجم أو قاموس أو قواعد معروفة، فإن فعل الترجمة مستحيل أساسًا.

وتابعت أن المهمة إذن هي "فك شيفرة" اللغة المجهولة من خلال وسائل أخرى - وعلى الرغم من وجود طرق مختلفة يمكنها تحقيق ذلك، اعتمادًا على طبيعة النص أو الشفرة المعنية، فإنها مع ذلك عملية صعبة، وكان هذا هو الوضع الذي وجد العلماء الأوروبيون أنفسهم فيه قبل اكتشاف حجر رشيد.

مفتاح المعرفة

وأشارت الصحيفة إلى أنه في بداية القرن التاسع عشر، لم يكن أحد يعرف اللغة الهيروغليفية، حيث كان الباحثون غير متأكدين ما إذا كانوا يعملون مثل الصور التوضيحية أو الرموز الصوتية، لم يكن هناك مفتاح معروف لهذا اللغز، لذلك كانت اللغة لغزا كاملا.

وتابعت أنه بالرغم من ذلك في حوالي 15 يوليو 1799 ، كان الجنود الفرنسيون مع جيش نابليون بونابرت يحفرون حصنًا بالقرب من مدينة رشيد الساحلية التي تقع على دلتا النيل، ووجدوا لوحًا مقطوعًا عليه نص، كما هو الحال مع العديد من القطع الأثرية القديمة، تم إخراج اللوح بسرعة من البلاد وسرعان ما انتهى به الأمر في إنجلترا كجزء من معاهدة الإسكندرية في عام 1801، بعد هزيمة نابليون "الحجر موجود في المتحف البريطاني منذ ذلك الحين".

وأضافت أن اللوحة كانت مكتوبة في الأصل بنص يمتدح الفرعون بطليموس الخامس في وقت كانت فيه المملكة البطلمية تشهد تمردًا مفتوحًا، وكانت رسالة الحجر في الأساس عبارة عن دعاية تؤكد لسكان مصر القديمة أن النظام البطلمي كان شرعيًا وخيرًا، وكانت مكتوبة بثلاث لغات - الهيروغليفية الرسمية، والديموطيقية "الكتابة المصرية اليومية"، واليونانية القديمة "كان بطليموس الخامس نفسه يونانيًا، وكان للثقافة الهيلينية تأثير كبير في مصر في ذلك الوقت"، سارع العلماء الفرنسيون ، وبعد فترة وجيزة علماء اللغة الإنجليزية ، إلى إدراك ما كانوا يتعاملون معه، حيث ساعدت الرسالة الثلاثية في كشف أسرار اللغة المصرية القديمة.

قالت دي بيازي دايسون: "بالطبع ، كان الجميع يعرفون اليونانية، لذا في غضون 30 ثانية، عرف العالم كله ما هو مكتوب بالفعل على الحجر لأنهم كانوا يتمتعون بالذكاء ليفترضوا أنه ربما نفس النقش ثلاث مرات."

وتابعت: "لقد كانوا على حق، هناك اختلافات، لكنهم كانوا على حق، ولهذا السبب يعتبر حجر رشيد حجر الزاوية للتعرف على أسرار الحضارة الفرعونية، هذا هو سبب أهميته لأنه يمنحك بالفعل مفتاحًا لفك التشفير، يمنحك الترجمة بالفعل، ثم ما عليك فعله هو معرفة كيفية ارتباطها بالديموطيقية التي تعلوها مباشرة وبالهيروغليفية في الأعلى".

لاحظ بعض العلماء أن اسم الفرعون ظل يظهر في مساحات المعينات الصغيرة هذه ، والتي تسمى الخراطيش ، في كل نسخة من النص، ومنحهم الأمر فرصة لبدء مقارنة الحروف الرسومية ورسم خرائط لها من خلال مقارنة الكلمات المختلفة في النصوص الثلاثة.

كانت هذه خطوة مهمة، لكنها لم تكن كافية، حيث ذهب شامبليون إلى أبعد من ذلك من خلال تحليل علاقة النص بالأقباط المصريين، وهي لغة طقسية كان "ولا يزال" يستخدمها المسيحيون الأقباط، من خلال هذا، اكتسب شامبليون نظرة أوسع بكثير للغة وتمكن من إنشاء أبجدية تسمح بإحياء اللغة مرة أخرى.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد؟

أكدت الصحيفة الأمريكية، أنه على الرغم من أن عمل شامبليون كان له تأثير كبير على فهمنا لهذه اللغة القديمة، لا تزال هناك ألغاز قد لا نحلها أبدًا، هذا لأن المواد التي لدينا غير مكتملة، حيث يصعب فهم بعض الكلمات، لكن المشكلة تزداد سوءًا عندما تكون هناك كلمات تتكرر مرة واحدة فقط، وفي هذه الحالات، لا يوجد شيء يمكننا أن نبني عليه ترجماتنا وبالتالي يظل معنى الكلمة غير معروف، ولكن بشكل عام، فإن فهمنا للغة التي لدينا مؤكد تمامًا وأن السهولة التي يمكننا بها ترجمة اللغة المصرية القديمة أصبحت أكثر تقدمًا مع التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

وتابعت أنه على الرغم من أن أدوات مثل "مترجم جوجل"، مُحسّنة خصيصًا للغات المعاصرة، إلا أن ميزاتها المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستساعد الباحثين على الأرجح في إعادة بناء اللغة التاريخية في المستقبل، يمكن لمترجم جوجل بالفعل ترجمة اللاتينية ومن المحتمل أن تتم إضافة اليونانية القديمة في النهاية إلى المزيج أيضًا، ولكن من غير الواضح حاليًا ما إذا كان سيتم تضمين اللغة المصرية القديمة، ومتى سيتم تضمينها في النص المصري والقواعد اللغوية المصرية، فهي أصعب كثيرًا على البرنامج في الفهم، وذلك لأن الكتابة الهيروغليفية يمكن أن يكون لها العديد من المعاني، ويتغير استخدامها بمرور الوقت، ويمكن أن يختلف مظهرها بسبب الأساليب الأسلوبية لمؤلفها.

وأضافت دي بياسي-دايسون: "هذا لا يعني أنه لن يتم حلها في غضون عامين، هناك أجزاء معينة من النص المصري نمطية للغاية، ومن المحتمل أن يكون الكمبيوتر قادرًا على الأقل على التعرف تلك الأجزاء، لكن المخزى عنا أن معظم علماء المصريات يتعلمون هذه الأشياء أولاً، لذا فوجود الذكاء الاصطناعي لن يساعد كثيرًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد لا يكون له فائدة كبيرة مع العلماء، ولكن قد يكون له القدرة على الترجمة ما يُضيف قيمة كبيرة للمتاحف ومواقع التراث الثقافي حيث يمكن فحص وترجمة لوحات المعلومات أو النصوص على الأشياء بواسطة هواتف الزوار.