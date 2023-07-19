الهلال السعودى يتوصل لاتفاق مع زينت الروسى لضم جناح برشلونة السابق

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن توصل نادي الهلال على اتفاق مع نادي زينت سان بطرسبرج الروسي، على ضم الجناح البرازيلي مالكوم.

وأشارت الصحيفة السعودية، في تقرير، إلى أن الاتفاق نهائي بين الطرفين في صفقة شراء دون الكشف عن قيمتها، وأن اللاعب سيخضع للكشف الطبي في النادي السعودي خلال الأسبوع الجاري.

وكان اللاعب محط أنظار العالم عام 2018 عندما أصبح محورًا لصراع كبير بين روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني، حين كان لاعبًا في بوردو الفرنسي، ونجح البارسا في الظفر به في صفقة تجاوزت 40 مليون يورو.

وشارك أوليفيرا مع برشلونة في 24 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، مع بقائه في أغلب المباريات احتياطيًا لعثمان ديمبلي وفيلبي كوتينيو.

وغادرمالكوم البارسا إلى روسيا موسم 2019 نظير 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين أخرى وفق اتفاقات خاصة، ليصبح رابع أغلى لاعب يبيعه برشلونة في تاريخه.

صاحب الـ26 عامًا شارك الموسم الماضي في 33 لقاء وسجل 26 هدفًا.